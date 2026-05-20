Die Börsen starten durchwachsen. Hauptbelastung sind steigende Inflationssorgen, erneut höhere Anleiherenditen und der weiter hohe Ölpreis. Besonders Asien gab nach, auch Europas Futures zeigen Schwäche. Die Roationsbewegungen innerhalb der Sektoren bleiben weiter sichtbar (starke Software- und Value-Titel aber schwache Halbleiter).
Im Fokus steht nach US-Börsenschluss Nvidia. Erwartet wird ein Umsatzplus von rund 80 %. Entscheidend ist aber weniger die Vergangenheit als der Ausblick. Kann Nvidia die KI-Fantasie weiter rechtfertigen, Produktion hochfahren und Konkurrenz abwehren?
Weitere Themen: Der Dollar hält sich nahe Sechs-Wochen-Hoch, Gold gibt weiter nach, Öl bleibt teuer. G7-Finanzminister mahnen wegen Kriegs-, Wachstums- und Inflationsrisiken zu maßvoller Fiskalpolitik. Geopolitisch bleiben Iran, Hormus und die Gespräche zwischen Xi und Putin im Blick. Bei den Unternehmen melden Meta neue Entlassungen, Goldman Sachs eine führende Rolle beim möglichen SpaceX-Börsengang und Kokusai Electric Druck durch den KKR-Ausstieg.
Volker Schulz
Redaktionsleiter
Berencker Redaktion (https://www.bernecker.info/)
Im Fokus steht nach US-Börsenschluss Nvidia. Erwartet wird ein Umsatzplus von rund 80 %. Entscheidend ist aber weniger die Vergangenheit als der Ausblick. Kann Nvidia die KI-Fantasie weiter rechtfertigen, Produktion hochfahren und Konkurrenz abwehren?
Weitere Themen: Der Dollar hält sich nahe Sechs-Wochen-Hoch, Gold gibt weiter nach, Öl bleibt teuer. G7-Finanzminister mahnen wegen Kriegs-, Wachstums- und Inflationsrisiken zu maßvoller Fiskalpolitik. Geopolitisch bleiben Iran, Hormus und die Gespräche zwischen Xi und Putin im Blick. Bei den Unternehmen melden Meta neue Entlassungen, Goldman Sachs eine führende Rolle beim möglichen SpaceX-Börsengang und Kokusai Electric Druck durch den KKR-Ausstieg.
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