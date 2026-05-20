DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: Stiftende bündeln Anteile: Ökoworld Foundation wird mehrheitliche Stammaktionärin der ÖKOWORLD AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ÖKOWORLD AG: Stiftende bündeln Anteile: Ökoworld Foundation wird mehrheitliche Stammaktionärin der ÖKOWORLD AG

Hilden (pta000/20.05.2026/09:00 UTC+2)

• Die "Ökoworld Foundation gemeinnützige Stiftung" fungiert als Ankeraktionärin der ÖKOWORLD AG und stärktderen Unabhängigkeit und langfristige Ausrichtung • Dividenden aus der Beteiligung fließen künftig in Förderprojekte für Finanzbildung, Stärkung derDemokratie sowie Natur- und Klimaschutz

Hilden, 20. Mai 2026. Die Ökoworld Foundation ist mehrheitlich stimmberechtigte Stammaktionärin der ÖKOWORLD AG. Mehr als 50 Prozent der Stammaktien wurden von bisherigen Gründer- und Stammaktionären rechtskräftig auf die neu gegründete, gemeinnützige Stiftung übertragen.

Mit dem formalen Abschluss des bereits im Dezember 2025 angekündigten Übertragungsprozesses senden die Stifterinnen und Stifter - darunter die ÖKOWORLD-Mitgründer Klaus Odenthal und Angelika Grote -, die Aktionärinnen und Aktionäre der ersten Stunde wie Helga Nissen und Frank Kittel sowie weitere Stammaktionäre und Familien ein generationenübergreifendes klares Signal: Das Unternehmen wird stabil verankert und langfristig ausgerichtet.

Einkünfte wirken in der gesamten Zivilgesellschaft unter anderem in Bildung und Wissenschaft

Der Mitgründer von ÖKOWORLD und Stifter, Klaus Odenthal, sagt zum Übertrag der Anteile: "Der Eigentumsübertrag ist weit mehr als ein formaler Akt. Er ist unser verbindliches Versprechen an die Zukunft. Mit der Ökoworld Foundation als bestimmender Großaktionärin stellen wir die Unabhängigkeit der ÖKOWORLD-Gruppe sicher. Ihr Kapital und ihre Erträge sollen langfristig dort wirken, wo sie gebraucht werden: in der Bildung, der Wissenschaft, bei der Stärkung der Demokratie und beim Klimaschutz. Ein Großteil der Erträge von ÖKOWORLD kommt damit der gesamten Zivilgesellschaft zugute."

Der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖKOWORLD AG, Dr. Hermann Falk, fügt hinzu: "Die Stiftenden und ÖKOWORLD beweisen, dass Kapitalmarktpräsenz und gemeinnützige Verantwortung kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig stärken können. Erneut setzt unser Unternehmen den Goldstandard für die Versöhnung von Kapital und Allgemeinwohl."

Stiftung als Anker sichert langfristig die Zukunft der ÖKOWORLD AG

Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, betont die operative Bedeutung dieses Schrittes: "Die Stiftung als Mehrheitsaktionärin gibt uns genau die Stabilität, die wir in einer Phase der Transformation brauchen. Sie ermöglicht uns damit, unser Geschäftsmodell konsequent weiterzuentwickeln. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens dauerhaft gesellschaftliche Wirkung entfaltet."

Die Dividenden, die aus der Beteiligung der Stiftung an der ÖKOWORLD AG resultieren, werden künftig in gemeinnützige Projekte fließen. Darüber hinaus nimmt die gemeinnützige Stiftung auch Spenden von Dritten an, um die Stiftungszwecke verstärkt zu unterstützen. Zu den Förderschwerpunkten der Ökoworld Foundation gehören Bildung, Wissenschaft & Forschung, insbesondere im Bereich der ethischen Geldanlage, die Stärkung der liberalen Demokratie sowie die Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft. Darüber hinaus setzt sie sich für die Entwicklungszusammenarbeit, den Natur- und Klimaschutz sowie für die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements ein.

Die Struktur des Grundkapitals bleibt durch den Übertrag unberührt und ist weiterhin aufgeteilt in 3.950.000 nicht börsennotierte Stammaktien und 3.050.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien.

Über ÖKOWORLD ÖKOWORLD gilt als Pionierin im Bereich nachhaltiger Geldanlagen und Vorsorge. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2025 erhielten alle Fonds der ÖKOWORLD das höchste FNG-Siegel mit drei Sternen - ein anerkannter Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Finanzmarkt. Zudem bekamen zuletzt beide der von Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025) getesteten ÖKOWORLD-Fonds, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, die Bestnote für Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com .

Kontakt

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Tel. 02103 929-172

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ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden

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