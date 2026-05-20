Unternehmen will distriktweite Hypothese beim Projekt Star prüfen

Vancouver, British Columbia / 20. Mai 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 15. Mai 2026 mit Klaus Heppe, einem in Vancouver ansässigen technischen Berater mit langjähriger Erfahrung in der Erschließung von Porphyr-Projekten von der Exploration bis zur Kommerzialisierung, einen Beratervertrag (der "Vertrag") unterzeichnet hat. Im Rahmen des Vertrags wird Herr Heppe das Unternehmen und das Board unter anderem bei bestimmten technischen, Explorations- und strategischen Projektentwicklungsoptionen unterstützen und beraten (die "Dienstleistungen").

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, sagt dazu: "Nachdem wir kurz vor der Aufnahme der umfassendsten Explorationsarbeiten mit größtmöglicher Koordinierung in der Geschichte des Projekts Star stehen, sind wir unglaublich dankbar, dass Klaus unser Team unterstützen wird. Er wird umfangreiches Knowhow in den Bereichen Technik, Management und Wissenschaft in eine Explorationssaison einbringen, die sich zu unserer intensivsten und lohnendsten entwickeln könnte."

"Seine tiefgreifenden Fachkenntnisse, praktische Erfahrung und Projektentwicklungskompetenzen sind genau das, was wir brauchen, um den vor uns liegenden Herausforderungen zu begegnen", so Jones weiter. "Im Namen des ganzen Teams freuen wir uns auf die Zusammenarbeit, um unser Verständnis dessen zu vertiefen, was unserer Überzeugung nach tatsächlich eine distriktweite Entdeckung sein könnte." (Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Mai 2026).

Im Rahmen der zu erbringenden Dienstleistungen wird Herr Heppe das Team unter anderem bei der Entwicklung einer klaren, prüfbaren Explorationshypothese (Art, Geometrie, Kontrollen und Gehaltsverteilung des Systems), eines konzeptuellen Entdeckungsmodells zur Förderung einer schrittweisen Definition von Ressourcen, unterstützen und zugleich die Datenintegration und -auswertung sowie die jährlichen Explorations- und Betriebspläne im Einklang mit möglichen Marktergebnissen prüfen.

Klaus Heppe ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Exploration verschiedener Rohstoffe, Entdeckungen und der Ressourcenerweiterung auf dem amerikanischen Kontinent, die er bei Projekten in frühen Explorationsphasen, Machbarkeitsstudien und großen Bergbaubetrieben sammeln konnte. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Teck Resources Limited, wo er verschiedene Positionen in der Unternehmensführung innehatte, wie etwa Exploration Manager, Chile und Director, Exploration - Discovery Excellence. Klaus ist derzeit VP of Exploration bei Quilla Resources Inc., einem kanadischen/peruanischen Unternehmen, das die Kupfermine Chapi in Peru in Rekordzeit wieder in Betrieb genommen hat.

Im Laufe seiner Karriere hat Klaus regionale und globale Explorationsteams mit einem Schwerpunkt auf der Ermittlung von Zielgebieten, Bohrungen, technischer Exzellenz und Entdeckungen geleitet. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er zu einem bedeutenden Wachstum von Kupferressourcen und Entdeckungen in porphyrischen und epithermalen Systemen in Chile, Peru, Argentinien und Kanada beigetragen. Er besitzt einen MSc und einen PhD in Geologie von der Universität Göttingen und absolvierte ein Postdoktorat an der Colorado School of Mines.

Das Unternehmen hat zugestimmt, Herrn Heppe im Einklang mit dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens 175.000 Restricted Share Units (die "RSUs") zu gewähren. Die RSUs werden zum Stichtag des Vertrags (der "Stichtag") gewährt und werden vorbehaltlich einer möglichen Verringerung im Falle einer vorzeitigen Kündigung des Vertrags folgendermaßen unverfallbar: 75.000 an dem Tag, der 12 Monate nach dem Stichtag liegt, und 100.000 an dem Tag, der 24 Monate nach dem Stichtag liegt. Nach Erreichen der Unverfallbarkeit kann jede RSU in Übereinstimmung mit dem Omnibus Equity Incentive Plan gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

Qualifizierte Person

Jeremy Hanson, P. Geo., eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President und Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle von British Columbia und umfasst mehrere Ziele mit hoher Priorität sowie geologische Merkmale, die auf bedeutende porphyrische Kupfer-Lagerstätten hindeuten (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

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