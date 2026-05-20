Wie lange hält der Trend von steigenden Modulpreisen noch an und ist es wirklich sinnvoll, chinesische Wechselrichter in EU-geförderten Projekten zu verbieten. Damit befasst sich Martin Schachinger, Gründer von pvXchange in seinem Beitrag. Zunächst aber ein Blick auf die Preisentwicklung der Komponenten einer Photovoltaik-Anlage, die noch nicht im Fokus von Datenschützern und Cyberkriminalität stehen, zumindest solange keine abschaltbaren Moduloptimierer an einem ungeschützten Gateway im Spiel sind. Nach wie vor klettern die Preise von Solarmodulen in beinahe allen Kategorien jeden Monat ein paar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland