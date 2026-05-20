Nach einem Kursrutsch von elf Prozent am Dienstag versucht sich die Aktie von Ottobock heute zu stabilisieren. Die Aktie war nach einem Bericht von Grizzly Research deutlich abgerutscht. Nun wehrt sich das Unternehmen in einer Stellungnahme aber dagegen und weist die vorgebrachten Vorwürfe zurück.• Ottobock-Aktie stabilisiert sich nach Kurseinbruch von elf Prozent• Grizzly Research wirft dem SDAX-Konzern aggressive Bilanzierung vor• Ottobock weist Vorwürfe als "verleumderisch" und "irreführend" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär