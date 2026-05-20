Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der PNE AG vom 19.05.2026:"Wir blicken auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. PNE hat bewiesen, im Kerngeschäft profitabel zu sein", sagte Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG in seiner Rede bei der Hauptversammlung der PNE AG heute. "Wir sind zudem gut ins neue Jahr gestartet, wenngleich wir weiter Herausforderungen durch die politischen Rahmenbedingungen sehen. So begrüßen wir zwar einerseits, dass das Netzpaket der Bundesregierung den Netzausbau synchronisieren soll. Wir müssen aber andererseits aufpassen, dass das nicht zulasten des Ausbaus der erneuerbaren Energien geht. Der Redispatch-Vorbehalt birgt genau diese Gefahr." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de