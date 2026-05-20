Heute Abend nach US-Börsenschluss schaut die gesamte Finanzwelt auf Nvidia. Der Halbleiter-Gigant legt seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und der Countdown läuft. Die Frage ist nun: Können die hohen Erwartungen wieder übertroffen werden und geht damit die KI-Rally weiter oder findet sie ein abruptes Ende? • Die Experten rechnen erneut mit massivem Wachstum bei Umsatz und Gewinn.• Entscheidend wird vor allem der Ausblick auf das laufende Quartal und die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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