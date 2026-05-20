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Ausbau des Asiengeschäfts: technotrans entwickelt neues Kühlsystem für CT-Scanner



20.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Ausbau des Asiengeschäfts: technotrans entwickelt neues Kühlsystem für CT-Scanner Erfolgreiche Synergie: Entwicklung in Baden-Baden, lokale Serienfertigung am technotrans-Standort Taicang (China)

Wichtiger Impuls im stark wachsenden chinesischen Medizintechnik-Markt

Prognostiziertes Liefervolumen bereits jetzt übertroffen Baden-Baden/Taicang, 20. Mai 2026 - technotrans baut seine globale Präsenz in der Medizintechnik weiter aus. In enger Zusammenarbeit der Konzern-Standorte Baden-Baden und Taicang (China) entwickelte der Thermomanagement-Spezialist ein neues kompaktes Flüssigkeitskühlsystem für Computertomographen (CT). Die kundenspezifische Lösung auf Basis der taifun.m-Baureihe kühlt den rotierenden Detektor in den Hochleistungs-Scannern eines chinesischen CT-Herstellers. Die Mitte 2025 gestartete Serienproduktion hat das prognostizierte Liefervolumen bereits übertroffen. "Der chinesische Medizintechnik-Markt bietet enormes Potenzial, angetrieben vom medizinischen Fortschritt und dem Wunsch nach resilienten, lokalen Lieferketten", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Mit diesem Projekt beweisen wir unsere Fähigkeit, konzernweite Synergien gezielt zu nutzen, um Engineering-Kompetenz nahtlos mit lokaler Produktion zu verzahnen." Höchste Präzision unter extremen Fliehkräften

Moderne CT-Geräte erfordern für eine hochauflösende Bildgebung zunehmend mehr Leistung. Während ein Großteil der am Markt befindlichen Geräte primär auf reine Luftkühlung setzt, erfordert die Hochleistungsserie des chinesischen Herstellers ein effizienteres Flüssigkeitskühlsystem. Die technische Herausforderung: Das kompakte technotrans-Gerät sitzt direkt am sogenannten Gantry - dem rotierenden Teil des Scanners - und dreht sich mit einer Geschwindigkeit von einer Umdrehung in 0,25 Sekunden. Um den enormen Fliehkräften standzuhalten und gleichzeitig das Gewicht für die rotierende Masse auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, nutzten die Entwickler eine spezielle Leichtbau-Stahllegierung. Zusätzlich stellt das technotrans-System während der Rotation jederzeit einen konstanten Wasserdruck und Durchfluss der integrierten Hochleistungspumpe sicher. Durch die Platzierung in direkter Nähe zum CT-Detektor arbeitet das System äußerst effizient, da lange Leitungswege und Druckverluste entfallen. Das Thermomanagement übernimmt hierbei eine kritische Funktion: Fällt die Kühlung aus, kann dies den Detektor zerstören. Synergieeffekte: entwickelt in Deutschland, gefertigt in China

Den Grundstein für dieses Projekt legte das technotrans-Kompetenzzentrum in Baden-Baden mit der Konstruktion und dem Bau der ersten Prototypen. Die finale Anpassung für den chinesischen Markt sowie die Serienfertigung übernahm anschließend der technotrans-Standort in Taicang - stets im engen technischen Austausch mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam des Kunden. Mitte 2025 startete die Serienproduktion der Systeme, wobei die Verkaufszahlen die ursprünglichen Erwartungen bereits jetzt übertreffen. Zahlreiche Scanner mit der technotrans-Lösung befinden sich bereits in chinesischen Krankenhäusern im Einsatz. Wachstumsimpuls im Fokusmarkt Healthcare & Analytics

Für technotrans markiert die erfolgreiche Markteinführung einen wichtigen Schritt im Fokusmarkt Healthcare & Analytics. Die Nachfrage nach medizinischer Bildgebung in China sowie dem gesamten asiatischen Raum steigt kontinuierlich. "Mit unserem Produktionsstandort in Taicang sowie einem weltweiten Netzwerk aus eigenen Vertriebs- und Servicestandorten operiert technotrans global und kundennah", betont Finger. Die Entwicklung unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, als technologischer Vorreiter den Megatrend des medizinischen Fortschritts im Rahmen der Strategie Ready for Growth aktiv mitzugestalten. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Datacenter), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

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