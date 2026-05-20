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Ausbau des Asiengeschäfts: technotrans entwickelt neues Kühlsystem für CT-Scanner
Baden-Baden/Taicang, 20. Mai 2026 - technotrans baut seine globale Präsenz in der Medizintechnik weiter aus. In enger Zusammenarbeit der Konzern-Standorte Baden-Baden und Taicang (China) entwickelte der Thermomanagement-Spezialist ein neues kompaktes Flüssigkeitskühlsystem für Computertomographen (CT). Die kundenspezifische Lösung auf Basis der taifun.m-Baureihe kühlt den rotierenden Detektor in den Hochleistungs-Scannern eines chinesischen CT-Herstellers. Die Mitte 2025 gestartete Serienproduktion hat das prognostizierte Liefervolumen bereits übertroffen.
"Der chinesische Medizintechnik-Markt bietet enormes Potenzial, angetrieben vom medizinischen Fortschritt und dem Wunsch nach resilienten, lokalen Lieferketten", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Mit diesem Projekt beweisen wir unsere Fähigkeit, konzernweite Synergien gezielt zu nutzen, um Engineering-Kompetenz nahtlos mit lokaler Produktion zu verzahnen."
Höchste Präzision unter extremen Fliehkräften
Um den enormen Fliehkräften standzuhalten und gleichzeitig das Gewicht für die rotierende Masse auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, nutzten die Entwickler eine spezielle Leichtbau-Stahllegierung. Zusätzlich stellt das technotrans-System während der Rotation jederzeit einen konstanten Wasserdruck und Durchfluss der integrierten Hochleistungspumpe sicher. Durch die Platzierung in direkter Nähe zum CT-Detektor arbeitet das System äußerst effizient, da lange Leitungswege und Druckverluste entfallen. Das Thermomanagement übernimmt hierbei eine kritische Funktion: Fällt die Kühlung aus, kann dies den Detektor zerstören.
Synergieeffekte: entwickelt in Deutschland, gefertigt in China
Wachstumsimpuls im Fokusmarkt Healthcare & Analytics
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
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20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2330178 20.05.2026 CET/CEST