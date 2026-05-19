Die Aktie von Technotrans SE konnte ihre vorherige Kurserholung bis auf knapp 35 € nicht behaupten und geriet anschließend wieder deutlich unter Druck. Am Dienstag legt das Papier allerdings um +2,2% zu und notiert aktuell bei 28,90 €. Bietet der jüngste Rücksetzer nun wieder eine attraktive Einstiegsmöglichkeit? Profitabilität trotz Umsatzrückgang verbessert Der positive Margentrend aus dem Vorjahr setzte sich auch im ersten Quartal 2026 fort. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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