Das Hamburger Start-up meldet ein Gigawatt verschiebbare Leistung in seinem virtuellen Kraftwerk. CEO Philipp Schröder erklärt gegenüber pv magazine, wie das Unternehmen mit Heartbeat AI diese Reichweite mit privaten Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen und Wallboxen erreicht hat - und warum er die Abschaffung der Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen bei Beibehaltung des Marktprämienmodells nun für den nächsten notwendigen Schritt hält. Es ist gegenwärtig eine der größten Herausforderungen für die Energiewende, wie sich das System flexibilisieren lässt. Wenn das mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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