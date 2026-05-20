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Dow Jones News
20.05.2026 10:09 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Warten auf Nvidia

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Warten auf Nvidia

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. So notiert der DAX am Morgen mit 24.394 Punkten auf Schlusskursniveau des Vorstages. Damit befindet sich der Index weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung oberhalb der 24.000er-Marke und auch über der 200-Tagelinie. Der Euro-Stoxx-50 wird dagegen 0,2 Prozent höher gehandelt. Übergeordnet belastet die Stimmung unverändert die Inflation aufgrund der steigenden Energiepreise sowie das Zinsniveau. Ein Blick auf den Terminmarkt zeigt, dass Brent mit über 110 Dollar je Fass weiter teuer ist.

Derweil steht nun der Zoll-Deal zwischen der EU und den USA. Damit könnte es zumindest von dieser Seite ruhiger werden, für Marktstratege Thomas Altmann von QC Partner ist die Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump vom Tisch. "Die Märkte sind damit zumindest um einen Risikofaktor ärmer geworden". Diese Einigung werde sicherlich kein Kursfeuerwerk auslösen. Umgekehrt hätten neue Zölle aber für eine Verkaufswelle sorgen können.

Als extrem wichtig für den Technologiesektor, aber auch für den Gesamtmarkt, gilt die Geschäftsentwicklung von Nvidia, die nach Handelsschluss in den USA ihre Geschäftszahlen vorlegt. Nvidias Position als entscheidender Anbieter von Rechenausrüstung dürfte sich in nächster Zeit nicht ändern, urteilen die Analysten von Davidson. Die Lösungen von Nvidia seien weitaus flexibler und etablierter als die der Wettbewerber. Sie erwarten ein weiteres starkes Quartal trotz fehlender Verkäufe nach China.

Die Berichtssaison in Europa hat den Höhepunkt hinter sich, momentan ist die Saison der Hauptversammlungen. Dabei wird es am Mittwoch in Wiesbaden spannend, denn hier hat die Commerzbank zur Präsenzveranstaltung in den RheinMain-CongressCenter geladen. Ex-Dividende werden in Deutschland unter anderem die Aktien von Jungheinrich und Ottobock gehandelt.

Marks & Spencer (+1,2%) habe im Geschäftsjahr trotz eines Cyberangriffs ein starkes Wachstum beim Gewinn verzeichnet, so Analysten von Robinhood, insbesondere im Lebensmittelbereich. Dieser sei zum Anker des Unternehmens geworden und habe echte Marktanteilsgewinne verzeichnet, fügen sie hinzu.

Die Geschäftszahlen von Euronext (+6,5%) für das erste Quartal 2026 stufen die Analysten von Jefferies als eine meisterhafte Leistung ein. Die Umsätze liegen 3 Prozent über den Erwartungen, die bereinigten operativen Kosten liegen 2 darunter und das bereinigte EBITDA übertrifft die Prognosen um 6 Prozent bei einer Marge von 65 Prozent. Der ATHEX-Deal habe schon immer nach gutem Timing ausgesehen, entwickele sich nun aber zu einem wahren Segen, heißt es weiter.

Großaktionäre fahren Beteiligungen nach unten

Die Aktie von Renk startet 0,4 Prozent im Minus. Ein Marktteilnehmer berichtet, dass KNDS ihren Anteil an Renk reduziert habe und 5,8 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern platziert worden seien - der Preis soll bei 45,10 Euro je Aktie liegen. Auch wenn die Platzierung kurzfristig belaste, wertet der Marktteilnehmer den Schritt als mittelfristig positiv. Denn damit sinke die Option eines Aktineüberhanges, zudem steige der Streubesitz.

Aber auch bei der Aktie von Springer Nature (-5,8%) soll es eine Platzierung gegeben haben. Hier soll sich nach Aussage eines Aktienhändlers BC Partners von rund 4,9 Millionen Aktien getrennt haben. Mittelfristig dürfte die verbesserte Liquidität den Bewertungsabschlag ausgleichen, heißt es. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.863,59  +0,2   12,43    5.851,16      1,2 
Stoxx-50        5.084,89  +0,0    1,04    5.083,85      3,4 
DAX          24.394,19  -0,0   -6,46    24.400,65      -0,4 
MDAX          31.447,92  +0,4   116,21    27.039,42      2,7 
TecDAX         3.896,80  -0,1   -4,24    3.091,28      7,6 
SDAX          18.271,70  +0,1   17,57    13.062,07      6,4 
FTSE          10.295,66  -0,3   -34,89    10.330,55      3,7 
CAC           7.985,23  +0,0    3,47    7.981,76      -2,0 
SMI          13.307,95  -0,4   -56,85    13.364,80      0,3 
ATX           5.848,07  +0,2   11,15    5.836,92      9,8 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1595  -0,1  -0,0009     1,1604     1,1594 
EUR/JPY          184,34  -0,1  -0,2500     184,59    184,4700 
EUR/CHF          0,9164  +0,1   0,0008     0,9156     0,9161 
EUR/GBP          0,8656  -0,1  -0,0006     0,8662     0,8657 
USD/JPY          158,96  -0,1  -0,0800     159,04    159,1000 
GBP/USD          1,3391  -0,0  -0,0002     1,3393     1,3390 
USD/CNY          6,8037  -0,2  -0,0107     6,8144     6,8158 
USD/CNH          6,8066  -0,1  -0,0092     6,8158     6,8190 
AUS/USD          0,7107  -0,0  -0,0002     0,7109     0,7084 
Bitcoin/USD      77.292,36  +0,4   312,82    76.979,54   76.592,27 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         102,87  -1,2   -1,28     104,15 
Brent/ICE         110,04  -1,1   -1,24     111,28 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.477,09  -0,1   -4,19    4.481,28 
Silber           74,90  +1,4    1,07      73,83 
Platin         1.931,55  +0,5    9,20    1.922,35 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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