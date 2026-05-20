Die Ergebnisse von HEIDELBERG für das Geschäftsjahr 25/26 und das isolierte Q4 zeigen eine deutliche Divergenz zwischen stabilisierenden Aufträgen und erheblichem kurzfristigem Margendruck. Während der Umsatz im Gesamtjahr stabil bei 2,29 Mrd. EUR blieb, führte ein Rückgang des Umsatzes im Q4 um 10 % in Kombination mit einem ungünstigen Produktmix und Vorabinvestitionen in die Verteidigung dazu, dass die bereinigte EBITDA-Marge im Q4 auf 5,4 % fiel. Dieser operationale Rückgang drückte den freien Cashflow des Gesamtjahres auf -19 Mio. EUR und ließ den Nettogewinn im Q4 leicht negativ bei -2 Mio. EUR zurück. Dennoch validieren ein stabilisierender Auftragseingang im Q4 (+1 % yoy auf 619 Mio. EUR) und ein verbesserter Eigenkapitalanteil von 27,2 % die langfristige Selbsthilfetheorie. Unterstützt durch umfangliche Liquidität und mittelfristige Entlastungen bei den Restrukturierungskosten, bestätigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 2,60 EUR. Eine detaillierte Unternehmensführung wird am 10. Juni bereitgestellt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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