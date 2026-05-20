Unterföhring (ots) -Acht Pâtissiers. Acht Profis, die vom goldenen Cupcake träumen. Die Créme de la Buttercreme Deutschlands tritt am Mittwoch, 27. Mai, in der SAT.1-Show "Das große Backen - Die Profis" an. Ihr Ziel: Die außergewöhnlichen Konditorinnen und Konditoren backen um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld.Frankfurt, Straubing oder Berlin? Woher kommt der beste Konditor oder die beste Konditorin? Alireza (48, aus Berlin) verbindet die Aromen und Traditionen seiner iranischen Wurzeln mit moderner Patisserie auf höchstem Niveau. Lina (25, aus Frankfurt) arbeitet bevorzugt mit regionalen und saisonalen Zutaten, die sie raffiniert in Szene setzt. Michael (32, aus Kufstein) verbindet als Konditormeister und studierter Lebensmitteltechnologe klassische Patisserie mit wissenschaftlichem Denken. Die Confiserie-Stücke von Sven (35, aus Hattingen) wurden bereits mit dem Ehrenpreis "MeisterWerk NRW" ausgezeichnet. Und Péter (21, aus Straubing) setzt als jüngstes Talent auf moderne Patisserie mit klarer Linie. Jury Mitglied und Hofkonditor des schwedischen Königshauses Günther Körffer formuliert die Erwartungen an die Profis klar: "Zeigt uns, was in unserem schönen Handwerk alles möglich ist. Wir suchen den Wow-Effekt." Welcher Profi sorgt mit Geschmack, Präzision und kreativen Ideen für den größten Wow-Effekt?Diese acht Profis backen um den goldenen Cupcake:- Alireza (48), aus Berlin, verbindet die Aromen und Traditionen seiner iranischen Wurzeln mit moderner Patisserie auf höchstem Niveau.- Anna (25), aus Walldorf, ist ausgebildete Konditorin mit großer Leidenschaft für die Chocolaterie und Patisserie.- Gina (26), aus Heidelberg, gibt ihr Wissen als Kursleiterin für Schokoladenschaustücke und Zuckerartistik an angehende Meister weiter und lebt ihre Kreativität in außergewöhnlichen Torten aus.- Lina (25), aus Frankfurt, legt großen Wert auf ausgewogene, kreative Geschmackskompositionen und arbeitet bevorzugt mit regionalen und saisonalen Zutaten, die sie raffiniert in Szene setzt.- Michael (32), aus Kufstein (AT), vereint klassisches Konditorenhandwerk mit wissenschaftlichem Know-how: Als Konditormeister und studierter Lebensmitteltechnologe denkt er Rezepte ganzheitlich.- Péter (21), aus Straubing, gehört zu den jungen Talenten der Szene und setzt auf moderne Patisserie mit klarer Linie.- Sven (35), aus Hattingen, führt gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Confiserie, die bereits mit dem Ehrenpreis "MeisterWerk NRW" ausgezeichnet wurde.- Vera (37), aus Haimhausen, überzeugt mit Präzision, einem sicheren Gespür für Ästhetik und einer Vorliebe für opulente, aber stilvolle Kreationen.Die neue Staffel "Das große Backen - Die Profis", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 27. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsluisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingJohanna SustmannJohanna.sustmann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6278358