DJ Commerzbank-Chefin auf HV: Nehmen Sie das Unicredit-Angebot nicht an

DOW JONES--Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat die Ablehnung der Unicredit-Offerte bekräftigt. "Nehmen Sie das Angebot der Unicredit nicht an", rief sie den Aktionären auf der Hauptversammlung der Commerzbank in Wiesbaden zu. "Die Gegenleistung, die die Unicredit den Commerzbank-Aktionären bietet, ist aus finanzieller Sicht nicht angemessen", sagte sie laut Redemanuskript. Außerdem böten die "vagen" Pläne der Unicredit keinen Mehrwert und seien mit "erheblichen Risiken" behaftet.

Die Managerin bekräftigte in ihrer Rede die Argumente, die Vorstand und Aufsichtsrat am Montag in ihrer begründeten Stellungnahme zu dem Angebot der italienischen Bank dargelegt hatten. Zudem ging sie erneut auf die Restrukturierungsvorschläge ein, die Unicredit im April veröffentlicht hatte.

"Die Ertragsverluste werden erheblich unterschätzt, das Kostensenkungspotenzial wird zu optimistisch gesehen, und die Restrukturierungskosten lägen erheblich höher" sagte Orlopp.

Aufsichtsratschef Jens Weidmann warnte die Aktionäre, dass sie bei einer Annahme des Aktientauschangebots "auch die der Unicredit immanenten Risiken mittragen: etwa ein erhöhtes Exposure gegenüber italienischen Staatsanleihen, eine deutlich höhere Quote an notleidenden Krediten und ein immer noch signifikantes Russlandgeschäft".

Die Commerzbank verfüge über einen klar definierten Wachstumspfad. "Mit unserer Strategie 'Momentum 2030' bieten wir Ihnen ein erhebliches und nachhaltigeres Wertschöpfungspotenzial bei geringerem Umsetzungsrisiko als bei einem Tausch."

Das Übernahmeangebot sieht vor, dass Commerzbank-Aktionäre pro angedientem Anteilsschein 0,485 Unicredit-Aktien bekommen sollen.

Die Unicredit hatte zudem Restrukturierungsvorschläge für die Commerzbank unterbreitet. Am 8. Mai wiederum legte die Commerzbank neue Ziele für den Strategiehorizont bis 2030 vor.

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May 20, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)

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