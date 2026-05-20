Unterföhring (ots) -- Die neue Vereinbarung gilt bis einschließlich der Saison 2030/31 und umfasst die exklusiven Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege in Deutschland und Österreich sowie die co-exklusiven Rechte in der Schweiz- Barny Mills: "Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit der langfristigen Verlängerung festigt Sky Sport seine Position als der führende Sportanbieter"- Mit pro Saison insgesamt über 1.000 Live-Spielen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal der Premier League und der EFL bleibt Sky Sport langfristig die Heimat des deutschen und englischen KlubfußballsUnterföhring, 20. Mai 2026 - Sky Deutschland bleibt langfristig das Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt bis einschließlich der Saison 2030/31. Fans des englischen Fußballs dürfen sich damit auf Sky Sport auch in den kommenden fünf Saisons auf die beste Berichterstattung aus einer der aufregendsten Fußballligen der Welt freuen.Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: "Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv. Mit den langfristigen Rechten an der Premier League und der EFL sowie der Bundesliga, 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal bleibt Sky Sport die Heimat des deutschen und englischen Klubfußballs und festigt damit seine Position als der führende Sportanbieter."Paul Molnar, Chief Media Officer der Premier League: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Sky Deutschland um weitere drei Spielzeiten zu verlängern. Sky ist ein erstklassiger Sender, der sich durch qualitativ hochwertige Produktionen, professionelle redaktionelle Standards und sein langjähriges Engagement für eine umfassende und innovative Fußballberichterstattung auszeichnet. Wir freuen uns darauf, auf unserer starken Zusammenarbeit aufzubauen, um die Premier League unseren leidenschaftlichen Fans in der gesamten Region noch näher zu bringen, die eine tief verwurzelte und dauerhafte Verbindung zu diesem Wettbewerb hat."Sky Sport wird in Deutschland auch in Zukunft umfangreich aus der Premier League berichten und zeigt alle 380 Begegnungen pro Saison in voller Länge, über 280 davon live. Insgesamt wird Sky Sport pro Saison über 1.000 Spiele aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League sowie der EFL und dem Carabao Cup live übertragen.Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6278397