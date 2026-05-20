© Foto: Daniel Karmann/dpaSiemens hat still und leise mehr als 150 KI-Produkte auf den Markt gebracht. Dennoch handelt die Aktie mit 20 Prozent Abschlag zu Branchenrivalen. Das könnte sich bald ändern.Siemens gilt vielen Investoren als träger Industriekoloss. Doch hinter der Fassade des Münchner Konzerns steckt nach Einschätzung der Analysten von Bernstein einer der am besten positionierten Profiteure der nächsten KI-Welle. Die Analysten stufen die Aktie mit "Outperform" ein und sehen das Kursziel bei 300 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 258 Euro. Die entscheidende These: Während die erste KI-Welle vor allem Rechenzentren und Chip-Hersteller …Den vollständigen Artikel lesen
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