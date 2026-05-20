Airbus befindet sich in einem Glaubwürdigkeitsdilemma, da das Unternehmen öffentlich an seiner Lieferprognose von 870 Einheiten festhält, während Berichten zufolge 10% der nicht-industriellen Ausgaben gesenkt werden sollen. Diese Kombination ist schwer miteinander in Einklang zu bringen. Unsere vorläufigen Q2-Tracking-Daten zeigen eine monatliche Lieferquote von 42 Einheiten bis Mitte Mai, im Vergleich zu einem erforderlichen Tempo von 97 Lieferungen pro Monat für den Rest des Jahres, um das Lieferziel zu erreichen. Eine formelle Senkung der Prognose auf etwa 840 Einheiten ist unserer Ansicht nach eine Frage des "Wann" und nicht des "Ob". Der durch Zulieferer bedingte Lieferengpass sollte sich bis 2027 normalisieren, jedoch bleibt die Margensituation strukturell schwierig, da Reuters berichtet, dass Airbus eine Reduzierung der Ausgaben um 10% durchsetzt, was auf anhaltenden Kostendruck hinweist. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn um 15% gefallen ist, sehen wir kurzfristig nur begrenztes Aufwärtspotenzial aufgrund von Ausführungsrisiken und Margendruck. HALTEN, Kursziel EUR 170,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
© 2026 mwb research