Die Aktie von Tesla bewegt sich trotz starker Quartalszahlen seit Monaten in einer eher engeren Handelsspanne. Gleichzeitig treibt der Konzern seine Expansion in Zukunftsmärkte wie Robotaxis, humanoide Roboter und autonome Fahrsoftware mit hoher Geschwindigkeit voran. Solide Quartalszahlen stärken den positiven Ausblick Tesla hat die Erwartungen im ersten Quartal 2026 übertroffen. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 Dollar und damit über den prognostizierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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