Die Aktie von Stratec befindet sich weiterhin in einer schwierigen Marktphase. Seit dem Hoch im Oktober bei rund 30 € dominiert ein langfristiger Abwärtstrend, der lediglich von zwischenzeitlichen Erholungsbewegungen unterbrochen wurde. Am Mittwoch verliert die Stratec-Aktie leicht und notiert bei 16,80 €. Stellt das aktuelle Kursniveau nun wieder eine interessante Einstiegsmöglichkeit dar? Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen Der Geschäftsverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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