FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 175 (210) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 170 (220) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 83 (86) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 7200 (6400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 260 (225) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 339 (341) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHAWBROOK PRICE TARGET TO 455 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 730 (690) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 1409 (1582) PENCE - RBC CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 195 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 2700 (3600) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'BUY'
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