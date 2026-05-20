Die Hamburger 1KOMMA5° GmbH hat nach eigenen Angaben die Marke von einem Gigawatt steuerbarer Leistung in ihrem virtuellen Kraftwerk erreicht. Die Plattform "Heartbeat AI" vernetzt Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Wallboxen und Klimageräte und steuert deren Stromverbrauch beziehungsweise Einspeisung markt- und netzdienlich. Nach Angaben des Unternehmens hat sich die steuerbare Kapazität innerhalb eines Jahres verdoppelt. Grundlage dafür sei die stärkere Einbindung bestehender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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