Carbon hat den Bau einer Gigafactory in Südfrankreich wegen regulatorischer Unsicherheiten und fehlender Investorengarantien aufgegeben. Das Unternehmen wollte eine integrierte Fünf-Gigawatt-Produktionskette in Frankreich aufbauen. Carbon hatte zuvor versucht, das Projekt zu verkleinern und Partnerschaften aufzubauen, unter anderem mit dem chinesischen Hersteller Longi. Von pv magazine France "Die Geschichte endet hier, aber unsere Überzeugungen bleiben" - mit diesen Worten gaben die Gründer des französischen Start-ups Carbon bekannt, dass sie ihr Gigafactory-Projekt aufgeben. Die als "Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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