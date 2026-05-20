Der geplante 900-MW-Batteriespeicher in Waltrop (NRW) hat am 15. Mai 2026 die letzten behördlichen Genehmigungen erhalten. Die endgültige Investitionsentscheidung steht laut Trianel kurz bevor - Unsicherheit besteht jedoch weiterhin beim künftigen Netzentgeltregime für Batteriespeicher. Zwei Genehmigungen schließen den behördlichen Prozess abAm 15. Mai 2026 gingen die letzten ausstehenden Genehmigungen für den Trianel Batteriepark Waltrop ein. Die Bezirksregierung Recklinghausen erteilte die abschließende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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