Transaktionen, Expansion, Kapitalmarktstrategie

Mit einer Rekord-Transaktionspipeline, zahlreichen erfolgreichen Exits und einer weiterhin hohen Dynamik auf der Zukauf-Seite zählt die Mutares SE & Co. KGaA auch 2026 zu den aktivsten Akteuren im europäischen Beteiligungsmarkt. Parallel dazu stärkt die Gesellschaft ihre Kapitalmarktposition weiter und hat jüngst ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot für ihren Nordic Bond 2023/27 (ISIN: NO0012530965) gestartet. Über die aktuelle Unternehmensentwicklung, die Expansions- und Exit-Strategie sowie die Rolle des Kapitalmarkts und des Nordic-Bond-Segments haben wir mit CFO Mark Friedrich und CIO Johannes Laumann gesprochen.

Anleihen Finder: Herr Friedrich, Mutares hat zuletzt erneut starke operative Zahlen sowie eine extrem hohe Transaktions-Pipeline präsentiert. Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung der Gruppe und welche Ziele verfolgen Sie?

Mark Friedrich: Wir sind mit der Entwicklung der Gruppe sehr zufrieden. Im Geschäftsjahr 2025 hat Mutares den Konzernumsatz auf 6,5 Mrd. Euro gesteigert und den Jahresüberschuss der Holding auf 130,4 Mio. Euro erhöht. Für 2026 bestätigen wir unsere Prognose von 7,9 bis 9,1 Mrd. Euro Konzernumsatz sowie 165 bis 200 Mio. Euro Jahresüberschuss in der Holding. Auch das erste Quartal 2026 zeigt mit 1,68 Mrd. Euro Konzernumsatz und einem deutlich verbesserten Adjusted EBITDA, dass unser Portfolio operativ vorankommt. Wir gehen auch davon aus, die ursprünglich für 2028 kommunizierten Ziele von 10 Mrd. Euro Konzernumsatz und 200 Mio. Euro Jahresüberschuss in der Holding früher zu erreichen.

"Wir gehen auch davon aus, die ursprünglich für 2028 kommunizierten Ziele früher zu erreichen"

Anleihen Finder: Herr Laumann, welche Meilensteine waren aus Ihrer Sicht in den vergangenen Monaten besonders wichtig?

Johannes Laumann: Wichtige Meilensteine waren die erfolgreiche Kapitalerhöhung in Verbindung mit der breiten Unterstützung unserer Bond-Investoren, sodass wir unsere Internationalisierung insbesondere mit dem Markteintritt ...

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