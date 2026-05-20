Düsseldorf (ots) -HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, gab heute den Launch des HONOR MagicBook 16 2026 bekannt. Dieses innovative Modell definiert die Klasse der 16-Zoll-Mainstream-Laptops neu, indem es ein großzügiges 16-Zoll-Display[1] in einem Gehäuse von nur 1,64 kg[2] Gewicht und 15,9 mm[3] Dicke bietet. Damit löst HONOR den traditionellen Kompromiss zwischen großer Bildschirmfläche und mobiler Portabilität auf. Gefertigt aus einem präzisionsgestrahlten Metallgehäuse, richtet sich dieser neue Flaggschiff-Produktivitätshub an mobile Professionals, die weder auf High-End-Leistung noch auf leichtes, mobiles Design verzichten möchten.Ultraleichte Konstruktion trifft auf industrielle ZuverlässigkeitDas HONOR MagicBook 16 2026 ist für die Anforderungen des mobilen Alltags konzipiert. Seine druckresistente Bauweise, bestätigt durch die renommierte SGS Exceptional Reliability-Zertifizierung[4], schützt Bildschirm und Gehäuse vor Druck und Stößen. Zudem verfügt das Gerät über eine branchenführende IPX2[5]-spritzwassergeschützte Tastatur mit einem ausgeklügelten Tesla-Ventil und trichterförmigem Drainagesystem. Diese Technik leitet Flüssigkeiten von der Hauptplatine weg und bewahrt kritische interne Komponenten vor Beschädigungen durch Verschüttungen. Die Hardware-Haltbarkeit wird durch eine 6-jährige Zertifizierung[6] für reibungslose Nutzung untermauert. Dank der Synergie von HONOR Turbo X und intelligenter Systemoptimierung bleibt die Leistung des Laptops über einen simulierten sechsjährigen Zeitraum mit einem Rückgang von nur 10 %[7] nahezu konstant.Intel Core Ultra 5 Prozessor 325: Leistung der nächsten Generation freigesetzt[8]Angetrieben wird das HONOR MagicBook 16 2026 vom fortschrittlichen Intel Core Ultra 5 Prozessor 325. Dieser basiert auf der Intel Panther Lake Architektur und nutzt die Intel 18A Prozesstechnologie. Seine Hybridarchitektur aus 4 Performance-Cores und 4 Efficiency-Cores gewährleistet sofortige Reaktionsfähigkeit für anspruchsvolle Aufgaben bei gleichzeitig hoher Effizienz für Hintergrundprozesse.Für eine dauerhaft hohe Spitzenleistung setzt HONOR auf ein robustes Kühlsystem. Ein extragroßer Einzellüfter erhöht die Luftzirkulation im Vergleich zu Vorgängermodellen um 12 %[9]. Diese Kühlarchitektur, bestehend aus einer D12-Heatpipe und einer erweiterten Kühlrippenanordnung, ermöglicht es dem Laptop, eine TDP von 52 W[10] ohne Leistungsdrosselung zu erzielen, selbst bei intensivem 4K-Videorendering oder starkem Multitasking.80 Wh[11] Akku: Maximale Ausdauer für mobile ProfessionalsDas HONOR MagicBook 16 2026 definiert die mobile Ausdauer neu, indem es einen großzügigen 80 Wh Akku - eine Seltenheit in dieser Gewichtsklasse - mit der intelligenten Ressourcenplanung von HONOR Turbo X kombiniert. Dieses System setzt KI ein, um jede Komponente, von der CPU-Spannungsanpassung bis zur Display-Leistungsoptimierung, zu prüfen und zu optimieren, was die maximale Energieeffizienz pro Watt sicherstellt. Das Ergebnis sind über 14 Stunden[12] reale tägliche Büroarbeit, und dies ermöglicht ganztägiges Arbeiten ohne Aufladen. Für unterwegs bietet der mitgelieferte 65 W GaN-Schnellladeadapter eine kompakte und vielseitige Lösung, die auch schnelles Laden von Smartphones und Tablets mit PPS-Unterstützung von bis zu 60 Wermöglicht. Dies konsolidiert effektiv das gesamte digitale Ökosystem eines Nutzers in einem einzigen, reisefreundlichen Setup.Ein visionäres Display und nahtloses KI-ÖkosystemDas 16-Zoll WQXGA HONOR FullView Display[13] bietet visuelle Exzellenz mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 92,5 % und einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz[14]. Es integriert zudem die HONOR-eigene KI-Defokus-Display-Technologie, die durch simulierte optische Defokussierung vorübergehende Kurzsichtigkeit und Augenermüdung bei längerer Nutzung signifikant reduziert.Ein wegweisendes Niveau erreicht die Konnektivität durch die HONOR WorkStation[15]. Diese ermöglicht Funktionen wie Global Favorites und Multi-Screen Collaboration. Das MagicBook 16 2026 überwindet damit Gerätegrenzen und sorgt für einen nahtlosen Austausch von Inhalten und Aufgaben zwischen Smartphones, Tablets und PCs.Farbe, Preis und VerfügbarkeitDas HONOR MagicBook 16 2026 ist in der Farbe Starry Gray erhältlich. Die Markteinführung in Deutschland erfolgt ab dem 20. Mai 2026] über www.honor.com/de, mit einem unverbindlichen Verkaufspreis ab 1.199,90 EUR.Über HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com[1] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren.[2]Die Daten stammen aus HONOR-Laboren. 1,64 kg ist ein ungefährer Wert. Das tatsächliche Gewicht kann je nach Produktkonfiguration und Messmethode variieren. Bitte das Endprodukt beachten.[3]Die Daten stammen aus HONOR-Laboren. Die Dicke wird ohne die Gummifüße gemessen. Die tatsächliche Dicke kann je nach Konfiguration abweichen. Bitte das Endprodukt beachten.[4] Das Produkt hat die SGS Exceptional Reliability-Zertifizierung erhalten. Diese umfasst insgesamt 34 Tests, darunter 5 Betriebstests sowie 16 für alltägliche Unfallszenarien und 13 unter extremen Bedingungen. Die Durchführung der Tests erfolgte unter Laborbedingungen. Schäden, die durch den Versuch entstehen, diese Bedingungen nachzustellen, werden als Unfall gewertet und fallen nicht unter die Standardgarantie von HONOR.[5] Dieses Produkt ist kein dediziertes Produkt zur Tastatur-Wasserdichtigkeit. Unter Labortestbedingungen erfüllt der Tastaturbereich IPX-Stufe 2 des chinesischen Nationalstandards GB/T 4208-2017 "Schutzarten von Gehäusen".[6] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren. Basierend auf dem HONOR Aging Model wurde eine Gerätenutzung über sechs Jahre unter Laborbedingungen simuliert. Das Gerät bestand dabei Tests, einschließlich Ein-/Ausschalten, Aufwachen aus dem Ruhe-/Standby-Modus, App-Starts und App-Wechsel.[7] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren.[8] Die Daten stammen von Intel.[9] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren.[10] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren.[11] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren. Die Akkukapazität ist ein typischer Wert.[12] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren.[13] HONOR FullView Display bezieht sich im Allgemeinen auf den Bildschirm eines HONOR-Geräts mit schmalen Rändern und einem hohen Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis. Bitte das Endprodukt beachten. Die FHD-Version mit einer Auflösung von 1920 x 1200 ist separat erhältlich.[14] Das Display unterstützt Bildwiederholraten von 120 Hz und 60 Hz. Die tatsächliche Bildwiederholrate kann variieren. Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzung. Die FHD-Version, die eine Bildwiederholrate von 60 Hz unterstützt, ist separat erhältlich.[15] Diese Funktion ist nur auf bestimmten HONOR MagicBook Laptops verfügbar, die HONOR WorkStation unterstützen. Die tatsächliche Nutzung kann variieren.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6278539