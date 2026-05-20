Novo Nordisk steht aufgrund seiner starken Positionierung im Bereich Diabetes- und Abnehmmittel im Fokus von Patienten und Anlegern. Die Dänen sorgen aber auch darüber hinaus immer wieder für Aufmerksamkeit. So rückt auf dem diesjährigen EASL-Kongress Ende Mai in Barcelona eine Erkrankung in den Fokus, die trotz ihrer enormen Verbreitung oft unterschätzt wird: MASH.• Novo Nordisk präsentiert auf dem EASL-Kongress neue Daten zu Semaglutid bei der Lebererkrankung MASH. • MASH gilt als aggressive Form ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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