Dietikon - Europa erreicht mit der Schweiz einen neuen Meilenstein im automatisierten Gütertransport: Erstmals wird ein hochautomatisiertes Level-4-Lieferfahrzeug im öffentlichen Strassenverkehr und im regulären Logistikbetrieb ohne Fahrer hinter dem Lenkrad betrieben. Im Projekt «Planzer - Dynamic Micro-Hub with LOXO» ist das Fahrzeug «Mathilde» seit Herbst 2024 im Einsatz und fährt ab sofort im Berner Stadtgebiet ohne Fahrer hinter dem Lenkrad. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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