In den vergangenen Wochen haben die Analysten bei ASML reihenweise ihre Kursziele erhöht. Heute legen die UBS-Experten nach und veröffentlichen ein neues Top-Kursziel. Doch heute Abend steht noch ein wichtiger Termin an, der kurzfristig Einfluss auf die Aktie des niederländischen Chipausrüsters nehmen dürfte.Keine Frage: Neben der Lage im Nahost-Konflikt richten sich die Blicke der Anleger heute auch auf Nvidia. Der KI-Riese wird am Abend nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vorlegen, die am Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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