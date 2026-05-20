Die Großbatterie mit 500 Megawatt Leistung soll nahe der Höchstspannungs-Infrastruktur und eines bestehenden Umspannwerks in der Stadt Brühl entstehen. Copenhagen Energy und Akaysha Energy haben ein Joint Venture gegründet, um große Batteriespeicher in Deutschland zu entwickeln. Copenhagen Energy und Akaysha Energy wollen in Bühl bei Baden-Baden eines der größten Batteriespeicher-Projekte des Landes umsetzen: Die Partner planen, einen Vier-Stunden-Speicher mit 500 Megawatt Leistung zu errichten. Damit folgen sie dem Trend, Großbatterien so auszulegen, dass sie Strom über mehrere Stunden hinweg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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