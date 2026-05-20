Die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) fordert eine schnellere Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Gebäuden, um das 1,5-Grad-Ziel erreichbar zu halten. Bis 2035 soll der Stromanteil am weltweiten Energieverbrauch auf 35 Prozent steigen. Nach Einschätzung der Organisation reichen der Ausbau erneuerbarer Energien und Effizienzsteigerungen allein nicht aus. Besonders Stromnetze und Speicher gelten als zentrale Engpässe. IRENA fordert stärkere Elektrifizierung der EndverbrauchssektorenIRENA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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