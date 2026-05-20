Hätte Europa den mit Photovoltaik erzeugten Strom in Gaskraftwerken erzeugt, wären damit seit Anfang März Kosten von zehn Milliarden Euro entstanden. Das hat der Branchenverband Solarpower Europe errechnet. Die Photovoltaik deckte 2025 insgesamt 12,5 Prozent des europäischen Strombedarfs, so der Copernicus Climate Change Service. Nach Berechnungen von Solarpower Europe haben die europäischen Photovoltaik-Anlagen seit der Eskalation des Nahostkonflikts Anfang März so viel Strom geliefert, dass sich damit auf dem Papier zusätzliche Gasimporte im Wert von 10 Milliarden Euro vermieden ließen. Im März ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland