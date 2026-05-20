Solothurn - Am 10. Juni bringt die W.A. de Vigier Stiftung die vielversprechendsten Startups der Schweiz zu ihrer jährlichen Preisverleihung zusammen. Am Ende des Abends werden bis zu fünf herausragende Gründer einen der begehrtesten Startup-Preise des Landes entgegennehmen- dotiert mit je 120'000 Franken. Zehn nominierte Startups treten vor geladenen Gästen auf und präsentieren ihr Unternehmen der Jury der Stiftung. Zu den Höhepunkten des Abends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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