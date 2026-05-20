AT&S: Mit starkem Marktrückenwind und neuen Werken auf Wachstumskurs

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Der österreichische Technologiekonzern AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) profitiert aktuell von einer hohen Nachfrage im Halbleitersektor und vielversprechenden operativen Fortschritten. Der Konzern forciert dabei den Ausbau der globalen Marktposition durch strategische Erweiterungen.

Aktuelle Entwicklungen und Marktrückenwind im Frühjahr 2026

Derzeit rückt das Unternehmen durch sehr positive Marktsignale in den Fokus der Anleger. Der Aktienkurs reagierte im April äußerst erfreulich auf die starken Geschäftszahlen des taiwanesischen Halbleiter-Riesen TSMC, was die Papiere von AT&S als Zulieferer deutlich an die Spitze des österreichischen Leitindex ATX trieb. Diese internationale Entwicklung bestätigt die anhaltend hohe Nachfrage nach komplexen Mikrochips, wovon das Unternehmen direkt profitiert. Zusätzlich sorgten Insiderkäufe für Vertrauen am Markt, nachdem ein Mitglied des Aufsichtsrats Mitte April ein klares Zeichen setzte und eigene Aktien nachkaufte.

Die klare Wachstumsperspektive des Konzerns

Aus Sicht der Unternehmensführung befindet sich der Konzern exakt auf dem geplanten Pfad, um seine Kapazitäten für die Zukunftsträger Künstliche Intelligenz und moderne Rechenzentren auszubauen. Die neuen Produktionsstätten im malaysischen Kulim sowie im österreichischen Leoben spielen dabei die zentrale Rolle und entwickeln sich völlig plangemäß. Der Konzern betont in seiner Kommunikation immer wieder die Strategie, sich durch diese Milliardeninvestitionen unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen aufzustellen und langfristig unverzichtbar für die globale Chipindustrie zu machen. Darüber hinaus strebt das Management an, künftig den lukrativen Verteidigungssektor stärker zu erschließen und durch eine noch engere Zusammenarbeit mit Großkunden die Produktionsvolumina nachhaltig zu steigern.

Fundamentale Stärke

Die Zahlen aus dem zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht belegen, dass die ehrgeizige Strategie bereits sichtbare finanzielle Erfolge liefert. Im Bericht für die ersten drei Quartale des laufenden Geschäftsjahres konnte der Konzernumsatz um 10 % auf beachtliche 1,3 Milliarden Euro gesteigert werden, wobei allein das dritte Quartal isoliert betrachtet sogar ein starkes Umsatzwachstum von knapp 18 % auf 467,7 Millionen Euro zeigte. Auch die Profitabilität entwickelte sich hervorragend, was sich in einem operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 296,8 Millionen Euro für die ersten neun Monate niederschlägt. Die dazugehörige Gewinnmarge verbesserte sich deutlich auf 22,6 %, was laut dem Unternehmen vor allem auf das konsequente hauseigene Effizienzprogramm sowie die erfolgreiche Inbetriebnahme der neuen Werke zurückzuführen ist. Der vorläufige Jahresbericht 2025/26 steht für den 21. Mai 2026 auf der Agenda.

Hohe Investitionen ermöglichen Expansion

Für interessierte Investoren zeichnet sich das Bild eines Unternehmens, das die enormen Anfangsinvestitionen der vergangenen Jahre nun zunehmend in greifbare Gewinne ummünzt. Der Vorstand geht fest davon aus, im gesamten Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro zu erreichen und plant gleichzeitig, die Kosten durch ein striktes Sparprogramm nachhaltig um weitere 160 Millionen Euro zu senken. Zwar bleiben Währungsschwankungen und geopolitische Hürden in den USA sowie der EU ein gewisses Risiko, doch die exzellente Positionierung im boomenden Technologiemarkt bietet eine überaus solide Basis. AT&S adressiert langfristige Megatrends der Digitalisierung, hierdurch könnte der Konzern seine Expansion weiter ausbauen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf AT&S

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert AT&S zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN0F3J, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie AT&S notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 80,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts AT&S an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 80,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die AT&S am 18.06.2027 auf oder über 80,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 19.05.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK