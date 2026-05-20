Bayer erhält beschleunigte Zulassung. Bayers Hoffnungsträger Asundexian hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status Priority Review erhalten, was das Zulassungsverfahren auf etwa sechs Monate verkürzt. Asundexian soll zur Prävention von Schlaganfällen eingesetzt werden, ohne das Risiko von Blutungen zu erhöhen. In China hatte Asundexian bereits vor zwei Wochen den begehrten Priority-Review-Status erhalten. Derzeit prüft auch die Arzneimittelbehörde in Japan die Zulassung von Asundexian. Dem Wirkstoff, dessen Entwicklung 2023 nach einer gescheiterten Phase-II-Studie zur Behandlung von Vorhofflimmern fast eingestellt worden war, trauen Experten inzwischen einen Jahresumsatz in Milliardenhöhe zu.
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