Die Symrise-Aktie zeigt nach der vorherigen Schwächephase wieder erste Stabilisierungssignale. Vor allem die jüngsten Geschäftszahlen und neue Wachstumsinitiativen rücken den Duft- und Aromenhersteller wieder stärker in den Fokus der Anleger. Symrise setzt weiter auf Wachstum und Transformation Symrise bleibt trotz eines schwierigen Marktumfelds weiter auf Wachstumskurs. Der Konzern konnte zuletzt zwar keinen starken Umsatzsprung liefern, die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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