Die Aktie der Deutschen Telekom präsentiert sich nach einer volatilen Handelsphase robuster und stabilisiert sich im XETRA-Handel bei 29,26 Euro. Während die Großbanken J.P. Morgan und Goldman Sachs die Aktie weiterhin mit Nachdruck zum Kauf empfehlen und ein durchschnittliches Kursziel von 38,50 Euro verankern, zeigt das Gesamtbild eine deutliche Zweiteilung: Einer fundamental starken Entwicklung auf dem US-Markt stehen operative Baustellen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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