Vor genau einer Woche thematisierten wir an dieser Stelle die Zahlen der Deutschen Telekom für das 1. Quartal 2026. Der Telekommunikationskonzern vermochte es, den Markt mit den Zahlen positiv zu überraschen. Die erste Reaktion der Aktie auf die Zahlen fiel entsprechend aus. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen.Trotz eines schwierigen Gesamtmarktes gelang es der Deutschen Telekom, das "Zahlenmomentum" zu bewahren. Die Aktie setzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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