Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG



20.05.2026 / 15:32 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.05.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Defense-Pipeline wächst und wächst



FORTEC Elektronik hat einen weiteren mehrjährigen Auftrag aus dem Defense-Bereich erhalten und baut die Pipeline in diesem strategisch bedeutsamen Geschäftsfeld damit sukzessive weiter aus.



Bislang größter Defense-Auftrag: FORTECs Tochtergesellschaft FORTEC Power wurde mit der Lieferung von leistungs- und sicherheitskritischen Stromversorgungslösungen für eine anspruchsvolle industrielle Defense-Anwendung beauftragt. Das Volumen übertrifft mit rund 4,4 Mio. USD den zuletzt in diesem Geschäftszweig gemeldeten und bis dahin größten Auftrag (vgl. Comment vom 22.01.2026) um ca. 15%. Der Zeitraum der Auslieferungen erstreckt sich über mehrere Jahre und soll voraussichtlich schwerpunktmäßig in die Geschäftsjahre 2026/2027 sowie 2027/2028 fallen. Nähere Informationen zum genauen Anwendungsfeld oder dem Auftraggeber wurden - wie im Umfeld Defense üblich - nicht bekannt gegeben.



Defense-Aufträge summieren sich schon auf einen zweistelligen Betrag: Gepaart mit einem schon Ende März gemeldeten Auftrag für Systemlösungen im Marinebereich i.H.v. rund 1 Mio. EUR beläuft sich das bislang in diesem Jahr aus dem Defense-Sektor akquirierte Auftragsvolumen auf umgerechnet rund 11 Mio. EUR. Dieses macht somit bereits einen erheblichen Teil des per 31.12.2025 auf 44,9 Mio. EUR (vs. 30.06.2025: 50,0 Mio. EUR) zurückgegangenen Auftragsbestands aus. Zudem unterstrich FORTEC sowohl im Zusammenhang mit dem Marineauftrag als auch dem nun kommunizierten Power Supplies-Auftrag das hohe Potenzial für Folge- bzw. weitere Neuaufträge. So befänden sich 'aktuell weitere Projekte in vergleichbaren Marktsegmenten in fortgeschrittenen Verhandlungen'. Hervorzuheben ist, dass der Vorstand neben der positiven Entwicklung im Segment Stromversorgungen derzeit auch im Segment Datenvisualisierung und Embedded-Systeme der Tochtergesellschaft FORTEC Integrated eine zunehmende Projektdynamik im gleichen Marktumfeld wahrnimmt. Der Defense-Sektor sollte demnach für FORTEC kurzfristig weiter an Gewicht gewinnen, zumal sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen im Industrieumfeld nach wie vor als schwierig erweisen dürften.



Restrukturierung prägt zweites Halbjahr: Vor diesem Hintergrund hatte FORTEC zuletzt eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen sowie ein umfangreiches standortübergreifendes Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramm initiiert, das vor allem die Töchter FORTEC Integrated und FORTEC US betrifft. Insgesamt dürfte H2/26 Einmalkosten im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich mit sich bringen. Im Hinblick auf die am 28. Mai anstehenden Q3-Zahlen erwarten wir daher einen stagnierenden bis leicht rückläufigen Quartalsumsatz (Q3/25: 22,3 Mio. EUR) sowie ein EBIT inkl. Einmaleffekten (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam) deutlich unter dem Vorjahreswert (Q3/25: 1,3 Mio. EUR). Auf Gesamtjahressicht dürfte FORTEC sogar erstmals in der Unternehmensgeschichte ein negatives Konzern-EBIT ausweisen.



Fazit: FORTEC befindet sich weiterhin in einer operativen Schwächephase, die H2/26 spürbar belasten dürfte. Durch die angegangene Restrukturierung und nicht zuletzt die stetig wachsende Defense-Pipeline zeichnet sich ein Ausweg u.E. jedoch bereits ab. Wir erachten das aktuelle Kursniveau angesichts dieses Potenzials sowie der bilanziellen Substanz (31.12.2025: Net Cash i.H.v. 17,4 Mio. EUR) als zu niedrig und bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR.







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