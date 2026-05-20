Die Beihilfe soll den Aufbau von bis zu einem Gigawatt Elektrolysekapazität und die Erzeugung von bis zu zehn Millionen Tonnen Wasserstoff anreizen. Gefördert werden nur Anlagen, die in die Pipeline "Danish Hydrogen Backbone 1" einspeisen und Abnehmer im deutschen Wasserstoff-Kernnetz beliefern. Grünes Licht für die nationale Förderung von Vorhaben zur Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland: Die EU-Kommission hat jetzt die Beihilfe von 1,3 Milliarden Euro genehmigt. Die Mittel sollen per Auktion vergeben werden. Die Bundesregierung will damit den Aufbau von bis zu einem Gigawatt Elektrolysekapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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