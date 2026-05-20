Zürich - Walnut Planet setzt beim Aufbau seiner Walnussplantagen auf moderne Agrardrohnen. Mit der DJI Agras T100 werden Dünger und Pflanzenschutzmittel gezielt und effizient auf der Plantage ausgebracht. Besonders in den ersten drei Jahren, wenn junge Walnussbäume ihre Wurzeln ausbilden und eine gesunde Baumstruktur entwickeln, unterstützt die Technologie ein gleichmässiges Wachstum und eine ressourcenschonende Bewirtschaftung. Die eingesetzte Agrardrohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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