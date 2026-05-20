Die Erholung in der Rüstungsbranche setzt sich am Mittwoch fort. Zu den Gewinnern zählt auch der MDAX-Konzern Renk, der sich unbeeindruckt von einer großen Aktienplatzierung des Großaktionärs KNDS zeigt und mehr als drei Prozent zulegt. Die Aktie kann sich damit weiter vom kürzlich bei 41,12 Euro markierten 52-Wochen-Tief lösen.Das Wichtigste kurz und knapp• KNDS hat ein Aktienpaket von Renk platziert.• Der Panzerbauer hält nun noch rund zehn Prozent.• Die Aktie zählt dennoch zu den stärksten MDAX-Werten.5,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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