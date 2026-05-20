KNDS hat einen Anteil von etwa 5,8% an Renk über ein beschleunigtes Bookbuilding zu einem Preis von 44,95 EUR verkauft, wodurch 269 Millionen EUR eingeworben wurden und der Anteil von 15,83% auf 10% reduziert wurde. Die offizielle Begründung (Stärkung der Bilanz im Vorfeld des KNDS-IPO) wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Angesichts eines soliden Auftragsbestands und einer starken Auftragseingangssituation und dadurch Anzahlungen benötigt KNDS das Geld nicht. Drei Fragen bleiben unbeantwortet. Warum wurde die deutsche Regierung, ein Käufer für ein kritisches Asset der Leopard 2-Lieferkette, anscheinend übergangen? Warum reduziert ein "überzeugter langfristiger Aktionär" seine Position um mehr als ein Drittel? Und signalisiert dies, dass KNDS sich von Land-Systemen als seinem Kernwachstumsvektor zurückzieht? Der Investmentfall für Renk bleibt jedoch unverändert, und wir warten auf den KNDS-IPO für weitere Informationen zur Zukunft der Kettenfahrzeuge. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 53,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
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