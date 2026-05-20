ZenaTech: ZenaDrone 2000 rückt in Richtung Flugtest und zielt auf Drohnenabwehrmarkt

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc. treibt das Prototypenprogramm seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone für die Schwerlast-Abfangdrohne ZenaDrone 2000 weiter voran. Das Unternehmen, notiert an der NASDAQ unter ZENA, an der Frankfurter Börse unter 49Q und an der BMV unter ZENA, sieht den nächsten Entwicklungsschritt erreicht. ZenaTech ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service, SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert.

Der Drohnenrumpf der ZenaDrone 2000 ist fertiggestellt. Auch zentrale Systemkomponenten wurden finalisiert. Dazu zählt die Auswahl und Konfiguration des kraftstoffbetriebenen Motors. Nun laufen interne Montage, Systemintegration sowie Prüfstandaktivitäten für Systeme und Komponenten. Für Anleger wird damit vor allem der Zeitplan greifbarer: Die fertige Drohne soll voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2026 erste Flugtests im Feld beginnen. Ziel ist es, die Entwicklung für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen weiter voranzutreiben.

Vom Prototyp zum Flugtest

Der nächste Schritt fällt in ein Marktumfeld, in dem sich die Anforderungen an Drohnenabwehr spürbar verändern. Laut ZenaTech hat die Bedrohung durch Drohnen die Beschaffungszyklen der Verteidigung überholt. Streitkräfte, Grenzbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen müssten heutigen asymmetrischen Luftangriffen mit Systemen begegnen, die ursprünglich für ein älteres Bedrohungsumfeld entwickelt wurden.

ZenaTech verweist dabei auf Prognosen von Analysten, wonach der Markt für Drohnenabwehrsysteme bis 2030 ein Volumen von mehr als 20 Milliarden Dollar erreichen könnte. Aus Sicht des Unternehmens entsteht daraus ein klarer Bedarf an leistungsfähigen und einsatzbereiten Abfangplattformen. Die ZenaDrone 2000 soll genau an dieser Stelle ansetzen.

Abfangplattform für neue Einsatzprofile

Die Plattform wurde nach Unternehmensangaben für hohe Tragkraft, lange Flugdauer sowie Einsätze an Land, an Küsten und auf See entwickelt. Ein wichtiger Unterschied liegt im kraftstoffbetriebenen Ansatz. Damit soll die Drohne ohne die logistischen Einschränkungen batteriebetriebener Systeme arbeiten können.

ZenaTech will das Programm mit Nachdruck in die Flugtestphase führen, um den genannten Anforderungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich zu begegnen. Die ZenaDrone 2000 ist als kraftstoffbetriebene, multifunktionale und plattformübergreifend einsetzbare Abfangdrohne angelegt. Sie kann von Landbasen, Küstenstellungen und Schiffsdecks aus eingesetzt werden.

In der Luft soll sie mehrere langsam fliegende feindliche Drohnen autonom erkennen, verfolgen und angreifen. Dafür setzt das System auf bordgestützte, KI-gesteuerte Protokolle zur Bedrohungsidentifizierung und zum Angriff. Entwickelt wird die Technologie sowohl für einzelne Drohnen als auch für koordinierte Drohnenschwarmangriffe.

Mehr Reichweite, mehr Ausdauer, mehr Einsatzflexibilität

Bei den Verteidigungsfähigkeiten stellt ZenaTech zunächst die Startfähigkeit auf See heraus. Die ZenaDrone 2000 wird für den Einsatz von Marineschiffen, Offshore-Plattformen und Küstenanlagen entwickelt. Das soll eine schnelle Reaktion in maritimen und küstennahen Einsatzräumen ermöglichen.

Ein weiterer Baustein ist die kraftstoffbetriebene Ausdauerleistung. Das leistungsstarke Antriebssystem soll eine größere Flugreichweite und längere Verweildauer ermöglichen und batteriebetriebene Alternativen klar übertreffen. Hinzu kommt die autonome Bedrohungserkennung. Integrierte KI- und Sensorfusionsalgorithmen sollen langsam bewegende Bedrohungen aus der Luft in Echtzeit identifizieren und klassifizieren.

Für die eigentliche Abwehr setzt ZenaTech auf präzise Abfangmanöver. Eigens entwickelte Abfangsysteme sollen anfliegende Bedrohungen effizient und genau abfangen und dabei das Risiko von Kollateralschäden minimieren. Auch die Kostenstruktur spielt eine Rolle: Die Plattform ist darauf ausgelegt, nur einen Bruchteil der Kosten raketenbasierter Abfangsysteme zu verursachen. Zudem ist die Architektur schwarmfähig angelegt. Sie soll den koordinierten Einsatz mehrerer Drohnen gegen gleichzeitige Multi-Vektor-Drohnenangriffe ermöglichen.

Technische Eckdaten werden konkreter

Die nun genannten Spezifikationen geben dem Projekt ein klares technisches Profil. Das maximale Startgewicht der ZenaDrone 2000 liegt bei 200 Kilogramm. Die Nutzlastkapazität beträgt 40 Kilogramm. Die Schwebedauer wird mit mehr als vier Stunden angegeben. Als Motor kommt ein kraftstoffbetriebenes System mit 4 × 36-Propeller zum Einsatz.

Auch die Abmessungen sind definiert. Zusammengeklappt kommt die Plattform auf eine Grundfläche von 224,8 × 82,0 Zentimeter. Ausgeklappt liegt sie bei 180,4 × 365,8 Zentimeter. Für die Kameraabdeckung nennt das Unternehmen 360 Grad, umgesetzt über sieben Kameras. Damit zeichnet sich eine Plattform ab, die Tragkraft, Ausdauer und Rundumsicht in einem System bündeln soll.

Die ZenaDrone 2000 ist zugleich nur ein Baustein eines breiteren Verteidigungsansatzes. Neben ihr gehören der IQ Glider, eine auf See stationierte Start- und Betankungsstation, sowie der Interceptor P-1, eine kostengünstige Einweg-Abfangdrohne, zum integrierten Verteidigungssystem des Unternehmens.

Integriertes System für Küste und Meer

Zusammen soll dieses integrierte Verteidigungssystem koordinierte Maßnahmen zur Drohnenabwehr in Meeres- und Küstengebieten ermöglichen. Für ZenaTech entsteht damit ein klar umrissenes Technologiepaket, das auf mobile Einsatzräume, längere Verweildauer und abgestimmte Abfangfähigkeiten zugeschnitten ist.

Gleichzeitig betont das Unternehmen die regulatorische Seite. ZenaTech verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Export- und Handelskontrollvorschriften. Weitere Updates zu Entwicklungsmeilensteinen bei Drohnenabwehrsystemen sollen in den kommenden Monaten folgen, sobald diese verfügbar sind. Für den Kapitalmarkt bleibt damit vor allem der Weg in Richtung der geplanten Flugtests Ende des dritten Quartals 2026 der nächste sichtbare Prüfstein.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenadrone-2000-schwerlast-abfangdrohne-naehert-sich-flugtests-waehrend-zenatech-20-mrd-markt-fuer-drohnenabwehr-ins-visier-nimmt/5144971/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post ZenaTech: ZenaDrone 2000 rückt in Richtung Flugtest und zielt auf Drohnenabwehrmarkt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083