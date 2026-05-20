Die Infineon-Aktie rückt nach einer deutlichen Kurszielanhebung der Citigroup erneut in den Mittelpunkt des europäischen Technologiesektors. Vor allem die zunehmende Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Industrieautomatisierung und Elektromobilität treibt die Erwartungen der Analysten nach oben.Die US-Investmentbank hat ihr Kursziel für den Münchner Halbleiterkonzern kräftig angehoben und zugleich ihre Kaufempfehlung bestätigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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