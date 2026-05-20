Bern - Die vom Bundesrat vorgeschlagene Reform der Wettbewerbsbehörden geht dem Schweizerischen Gewerbeverband sgv nicht weit genug. Die geplante Verkleinerung der WEKO auf 5 bis 7 Mitglieder und der Ausschluss von Vertretern der Wirtschaft schwächen die Unabhängigkeit der Kommission und verschärfen ihre Abhängigkeit vom Sekretariat. Eine echte Trennung zwischen Anklage und Entscheidung, wie sie für einen wirksamen Rechtsschutz unverzichtbar ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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