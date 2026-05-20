Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen nervösen Handel am Mittwoch nach schwachem Start doch noch im Plus beendet. Einmal mehr galt: Steigen die Ölpreise, dann fallen die Aktienkurse, und sinken die Preise für das schwarze Gold, dann ziehen die Dividendenpapiere an. In der zweiten Handelshälfte geschah Letzteres, was dem Aktienhandel Rückenwind verlieh und das Schweizer Leitbarometer SMI zurück bis zur Marke von 13'400 Punkten führte. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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