EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Anleihe/Dividende

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26



20.05.2026 / 19:34 CET/CEST

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AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG, DIREKT oder INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S), DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, SINGAPUR(S), BELGIEN(S), FRANKREICH(S), ITALIEN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. Leoben - Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ("AT&S") beabsichtigt die Emission einer tief nachrangigen Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft ((Hybrid)Wandelschuldverschreibung) und/oder einer tief nachrangigen Anleihe ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft (Hybridanleihe). Die Details der potenziellen Emissionen wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreis, Wandlungspreis (im Falle der (Hybrid)Wandelschuldverschreibung), Zeitpunkt der Rückzahlungsmöglichkeit und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der jeweiligen Durchführung jeweils gültigen Marktbedingungen ermittelt werden. Das Emissionsvolumen der beiden Finanzierunginstrumente gemeinsam könnte in Summe bis zu maximal 500 Mio. € betragen, wobei jedes der beiden Finanzierungsinstrumente auf einen maximalen Betrag von 400 Mio. €begrenzt sein würde. Sollte sich der Vorstand der AT&S daher entscheiden, lediglich eine (Hybrid)Wandelschuldverschreibung oder lediglich eine Hybridanleihe aber nicht beide Finanzierungsinstrumente zu begeben, wäre das Emissionsvolumen insgesamt mit maximal 400 Mio. € begrenzt. Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würde in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der AT&S wandelbar sein. Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung sowie die Hybridanleihe würden zu 100% ihres Nennbetrages in einer Stückelung von je 100.000 € begeben und sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre auf die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würden ausgeschlossen werden. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Berichte des Vorstands von Juni 2024 und vom heutigen Tag. Die Berichte sind auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.ats.net - https://ats.net/ir-news/bericht-des-vorstands-vom-20-05-2026/ ) zugänglich. Die Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und der Aufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Die Durchführung der potenziellen Emissionen ist insbesondere abhängig von den gegebenen Marktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte noch im zweiten oder dritten Quartal 2026 stattfinden. Der mögliche Emissionserlös würde der Refinanzierung dienen und außerdem die Kapitalbasis von AT&S stärken. Zudem hat der Vorstand von AT&S beschlossen, der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2026 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2025/26 - wie dies im Vorjahr der Fall war - keine Dividende auszuschütten. Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von Wertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s), Japan(s), dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Singapur(s), Belgien(s), Frankreich(s), Italien(s) oder anderen Ländern, in denen die Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in solchen Ländern verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net Medien-Download: Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S. Medienkontakt: Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net Kontakt Investor Relations: Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations

Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

8700 Leoben / Österreich

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