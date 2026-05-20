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AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erweitert Kapazität für AI Substrate



20.05.2026 / 20:15 CET/CEST

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AT&S erweitert Kapazität für AI Substrate Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben - Im Rahmen des steigenden Bedarfs für Rechenleistungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz steigt die Nachfrage eines Großkunden nach High-End IC-Substraten von AT&S. Um diese in größerem Umfang herstellen zu können, hat der Vorstand der AT&S heute beschlossen, an seinem Standort in Chongqing, China, Kapazitäten zu erweitern. Die hierfür erforderlichen Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich werden vollständig im Rahmen langfristiger Kundenvereinbarungen finanziert. Durch diese Maßnahmen erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026/27 einen positiven EBIT-Effekt im ebenfalls hohen zweistelligen Millionenbereich. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net Medien-Download: Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S. Medienkontakt: Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications

Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net Kontakt Investor Relations: Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations

Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

8700 Leoben / Österreich

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