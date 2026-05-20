BÖRSE HEUTE: DAX steigt dank KI-Boom und Nvidia (20.05.2026)

Die Themen Börse Heute und Börse Aktuell stehen heute ganz im Zeichen einer deutlichen Entspannung bei den Energiepreisen und einer neuen Welle der KI-Euphorie. Vor allem die Aussicht auf starke Nvidia-Zahlen sorgt weltweit für Rückenwind an den Aktienmärkten. Während Öl- und Gaspreise deutlich fallen, stabilisieren sich gleichzeitig die Anleiherenditen - ein positives Signal insbesondere für Technologie- und Wachstumswerte.

Die Märkte hoffen zudem weiter auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Dennoch bleibt die geopolitische Lage angespannt, da die Aussagen von Donald Trump weiterhin widersprüchlich und schwer kalkulierbar wirken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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