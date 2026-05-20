Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 20.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bewertet mit 8$ - Preis:139$: Peer-Übernahmen brachten Anlegern dreistellige Gewinne
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
20.05.26 | 21:31
191,48 Euro
+0,73 % +1,38
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
191,40191,4621:32
191,38191,4621:32
XTB
20.05.2026 20:17 Uhr
355 Leser
Artikel bewerten:
(1)

BÖRSE HEUTE: DAX steigt dank KI-Boom und Nvidia (20.05.2026)

Die Themen Börse Heute und Börse Aktuell stehen heute ganz im Zeichen einer deutlichen Entspannung bei den Energiepreisen und einer neuen Welle der KI-Euphorie. Vor allem die Aussicht auf starke Nvidia-Zahlen sorgt weltweit für Rückenwind an den Aktienmärkten. Während Öl- und Gaspreise deutlich fallen, stabilisieren sich gleichzeitig die Anleiherenditen - ein positives Signal insbesondere für Technologie- und Wachstumswerte.

Die Märkte hoffen zudem weiter auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Dennoch bleibt die geopolitische Lage angespannt, da die Aussagen von Donald Trump weiterhin widersprüchlich und schwer kalkulierbar wirken.

Infineon Technologies Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.