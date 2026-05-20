Kernpunkte:

Die neuen Angebote sind auf die Modernisierung großer Unternehmen ausgerichtet, die geschäftskritische Legacy-Umgebungen mit hohem Transaktionsvolumen betreiben. Als spezialisierter Partner von Microsoft Azure mit fünf fortgeschrittenen Spezialisierungen, einschließlich "Infra Database Migration", erhalten die Kunden von Grid Dynamics im Rahmen des Azure Accelerate-Programms kostenlose Unterstützung bei der Implementierung.

Basis ist die GAIN-Plattform (Grid Dynamics AI-Native) für den Softwareentwicklungszyklus (SDLC), die in unseren Benchmarks Produktivitätssteigerungen von über 30 erzielt hat.

Grid Dynamics erweitert sein KI-Bereitstellungsmodell auf Azure und stützt sich dabei auf seine umfassende Expertise bei der Anwendungsmigration für Fortune-1000-Unternehmen.

Im ersten Quartal 2026 machte KI 29 des Unternehmensumsatzes aus. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber 25 im Jahr 2025 und wurde durch Implementierungen in verschiedenen Branchen vorangetrieben, darunter Technologie, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter (CPG) und Fertigung.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen, gab heute ein Serviceangebot für die KI-native Modernisierung auf Microsoft Azure auf Basis seiner GAIN-Plattform für SDLC bekannt. Das Angebot richtet sich an große Unternehmenskunden, die geschäftskritische Legacy-Umgebungen mit hohem Transaktionsvolumen betreiben. Durch die Bewältigung ihrer größten Hürden technischer Schulden und Lizenzkosten für Altsysteme zielt es auf ein Marktsegment ab, das für sehr große Verträge und hohe Margen bekannt ist.

Laut Berichten von Microsoft überschritt der Umsatz von Azure im Jahr 2025 die Marke von 75 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 34 im Jahresvergleich, was die starke und sich beschleunigende Nachfrage im Bereich Enterprise Migration widerspiegelt. Als spezialisierter Microsoft Azure-Partner mit fünf fortgeschrittenen Spezialisierungen, einschließlich "Infra and Database Migration", ist Grid Dynamics bestens aufgestellt, um diese Chance zu nutzen. Durch das Azure Accelerate-Programm profitieren die Kunden von Grid Dynamics von kostenloser Unterstützung bei der Microsoft-Bereitstellung, Azure-Guthaben, Partner-Finanzierungen und geförderten Migrationsbewertungen. Dadurch werden die finanziellen und technischen Hürden abgebaut, die groß angelegte Modernisierungsinitiativen häufig ausbremsen.

Im Zentrum des Angebots steht die GAIN-Plattform für SDLC: die für Grid Dynamics charakteristische Kombination aus hochqualifizierten Fachkräften, KI-gestützten Prozessen und Tools, die auf die Skalierung und Komplexität von Fortune-1000-Unternehmen ausgerichtet ist. Die Plattform wurde intern so optimiert, dass sie die Projektumsetzung um über 30 beschleunigt. Sie ermöglicht dazu eine ergebnisbasierte Preisgestaltung, die direkt an die Leistung gekoppelt ist. Im Kontext der Azure-Legacy-Modernisierung verkürzt sie Migrationszeiträume und verknüpft die Preisgestaltung von Grid Dynamics unmittelbar mit den erzielten Ergebnissen, was zu höheren Delivery-Margen führen kann.

Grid Dynamics dehnt sein KI-Bereitstellungsmodell auf Azure aus und nutzt dabei seine umfassende Expertise bei der Anwendungsmigration für Fortune-1000-Unternehmen. Die GAIN-Plattform für SDLC basiert auf GenAI-gestützter Automatisierung der Datenmigration, die Legacy-SQL, Pipeline-Orchestrierungen und Datenschemata von Plattformen wie Teradata, Informatica und Oracle direkt in Azure-native Äquivalente konvertiert. Dies reduziert den manuellen Aufwand, der bei Modernisierungsprogrammen in Unternehmen häufig zu mehrjährigen Zeitplänen und Budgetüberschreitungen führt.

"Die Einführung unserer GAIN-Plattform für SDLC auf Microsoft Azure ist ein entscheidender Moment für Unternehmen, die technische Schulden abbauen und cloudnative Agilität erreichen wollen. Durch die Kombination unserer bewährten KI-Modernisierungs-Frameworks mit der Infrastruktur von Azure ermöglichen wir nicht nur die Migration geschäftskritischer Systeme, sondern ihre grundlegende Transformation und Modernisierung. Dadurch setzen wir enormes Innovationspotenzial frei und senken gleichzeitig die Kosten für Altsysteme", sagte Rahul Bindlish, SVP Global Partnerships and Marketing bei Grid Dynamics.

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft und die Bereitstellung innovativer digitaler Lösungen durch Grid Dynamics auf Microsoft Azure.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere fast zwei Jahrzehnte währende Technologieführerschaft und unsere bahnbrechende Expertise im Bereich Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien.

Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Nutzen zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Kompetenzen, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 5. März 2026 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

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